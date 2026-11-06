Πύρρος Δήμας: Η κοινή εμφάνιση με τον 17χρονο γιο του, Νικόλα, στο γήπεδο της ΑΕΚ [εικόνες] - iefimerida.gr

Μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Πύρρος Δήμας με τον 17χρονο γιο του, Νικόλα, καθώς οι δυο τους βρέθηκαν στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών απόλαυσε μια ξεχωριστή βραδιά με τον μικρότερο γιο του από τον γάμο του με την αείμνηστη Αναστασία Σδούγκου, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Πατέρας και γιος βρέθηκαν στις κερκίδες της OPAP Arena για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, απολαμβάνοντας μαζί την ατμόσφαιρα του γηπέδου.

Δείτε τον Πύρρο Δήμα με τον γιο του στο Bovary.gr.