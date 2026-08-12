Πυκνά μαλλιά: 4 κουρέματα που χαρίζουν κίνηση και σχήμα, σύμφωνα με διάσημο κομμωτή - iefimerida.gr

Τα πυκνά μαλλιά χρειάζονται το σωστό κούρεμα για να δείχνουν ανάλαφρα, κομψά και γεμάτα κίνηση.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αφαιρεθεί όγκος, αλλά να δημιουργηθεί ένα σχήμα που επιτρέπει στα μαλλιά να κινούνται φυσικά και να δείχνουν περιποιημένα.

Ο celebrity hairstylist Ricky Hodge εξηγεί πως τα πυκνά μαλλιά δεν χρειάζεται να διατηρούν περισσότερο όγκο για να δείχνουν όμορφα.

«Το να έχεις περισσότερα μαλλιά δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήνεις περισσότερα», εξηγεί στο βρετανικό Elle ο Hodge. Το συχνό λάθος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να διατηρείται η πυκνότητα αντί να δημιουργείται σωστό σχήμα.

Δείτε 4 κουρέματα για πυκνά μαλλιά στο Bovary.gr