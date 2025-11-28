Τι αποκαλύπτει η Ψυχολογία για όσους περπατούν πάντα με το κινητό στο χέρι - iefimerida.gr

Η συνήθεια να κρατάμε συνεχώς το κινητό στο χέρι έχει γίνει καθημερινότητα. Ωστόσο, η ψυχολογία δείχνει ότι επηρεάζει την προσοχή, το άγχος και ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε.

Η ανάγκη να έχουμε πάντα το κινητό στο χέρι αντικατοπτρίζει νέες μορφές άγχους, εξάρτησης από την τεχνολογία και αλλαγές στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε πληροφορίες. Κρατώντας το τηλέφωνο στο χέρι νιώθουμε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε ειδοποίηση ή κοινωνικό ερέθισμα, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να μας προστατεύει από αμηχανία ή να γεμίζει σιωπές σε κοινωνικές καταστάσεις.

Διαβάστε γιατί περπατάμε με το κινητό στο χέρι στο Bovary.gr.