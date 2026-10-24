Πώς θα κρατήσετε το ψωμί φρέσκο για περισσότερες μέρες, σύμφωνα με φούρναρη -Το λάθος που κάνουμε όλοι - iefimerida.gr

Η πετσέτα κουζίνας μοιάζει η ιδανική λύση για να μην σκληρύνει πολύ το ψωμί, όμως ένας φούρναρης εξηγεί γιατί η παλιά αυτή συνήθεια δουλεύει ακριβώς ανάποδα.
Το σενάριο είναι γνωστό σε όλους: Το ψωμί που το μεσημέρι είχε τραγανή κόρα και μαλακή ψίχα, το βράδυ έχει ήδη χάσει τη γοητεία του. Η κόρα σκληραίνει, η ψίχα στεγνώνει και την επόμενη μέρα, στο πρωινό, συχνά χρειάζεται τη βοήθεια της τοστιέρας για να ξαναγίνει ευχάριστη.
Δείτε πώς να διατηρείτε το ψωμί φρέσκο στο Bovary.gr.
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