Πώς θα κρατήσετε το ψωμί φρέσκο για περισσότερες μέρες, σύμφωνα με φούρναρη -Το λάθος που κάνουμε όλοι - iefimerida.gr

Η πετσέτα κουζίνας μοιάζει η ιδανική λύση για να μην σκληρύνει πολύ το ψωμί, όμως ένας φούρναρης εξηγεί γιατί η παλιά αυτή συνήθεια δουλεύει ακριβώς ανάποδα.

Το σενάριο είναι γνωστό σε όλους: Το ψωμί που το μεσημέρι είχε τραγανή κόρα και μαλακή ψίχα, το βράδυ έχει ήδη χάσει τη γοητεία του. Η κόρα σκληραίνει, η ψίχα στεγνώνει και την επόμενη μέρα, στο πρωινό, συχνά χρειάζεται τη βοήθεια της τοστιέρας για να ξαναγίνει ευχάριστη.

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