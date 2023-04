Αυτή η τσάντα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι τέλεια για την άνοιξη -4 επιλογές της αγοράς για στιλάτα looks - iefimerida.gr

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι μια γυναίκα με προσωπικό στιλ, που μετρά αμέτρητες fans ανά τον κόσμο.

Μπορεί οι επιλογές της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να μην αρέσουν σε όλες και συχνά να τολμά συνδυασμούς ίσως να θεωρούνται από πολλούς και κιτς, το σίγουρο όμως είναι ότι μετρά αμέτρητες θαυμάστριες, που εμπνέονται από τα looks και το στιλ της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με το alter ego της, την Κάρι Μπράντσο, την πρωταγωνίστρια του «Sex and the city». Κάθε look της Κάρι στη σειρά αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στα sites μόδας.

Ένα από τα αξεσουάρ που κέρδισε πρόσφατα την προσοχή του κοινού είναι η ψάθινη τσάντα που κρατά η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο «And Just Like That». Απόλυτα σικάτη και ιδανική για τις ζεστές ημέρες της σεζόν, μια χιαστί ψάθινη τσάντα «φωνάζει» άνοιξη και θα γίνει το must staple σας για κάθε spring look.

Δείτε την ψάθινη τσάντα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Bovary.gr.