Πρώτο μπάνιο για τη Σίσσυ Χρηστίδου -Η πόζα με μπικίνι σε κομψό χρώμα που τονίζει το μαύρισμα [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Σίσσυ Χρηστίδου ποζάρει με μπικίνι και εμπνέει για την επόμενη αγορά.

Το καλοκαίρι του 2026 φαίνεται πως ανήκει στις ήσυχες αποχρώσεις και στα μαγιό που αποπνέουν διακριτική πολυτέλεια. Αντί για έντονα prints και neon χρώματα, οι fashion lovers στρέφονται σε neutral τόνους που αναδεικνύουν το μαύρισμα και χαρίζουν μια αβίαστα κομψή εικόνα στην παραλία ή την πισίνα.

Αυτή ακριβώς την τάση υιοθέτησε και η Σίσσυ Χρηστίδου στις πρώτες καλοκαιρινές της βουτιές. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφία από στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα, φορώντας ένα σαμπανιζέ μπικίνι που συνδυάζει τη minimal αισθητική με λαμπερές λεπτομέρειες.

Δείτε τη Σίσσυ Χρηστίδου με μπικίνι στο Bovary.gr.