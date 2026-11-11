Ο παραμυθένιος προορισμός μόλις 2 ώρες από την Αθήνα -Ένα σκηνικό που θυμίζει το σπίτι των Επτά Νάνων - iefimerida.gr

Κάθε τόσο, μέσα από το Instagram και το TikTok, ανακαλύπτουμε και κάτι καινούργιο, είτε πρόκειται για έναν προορισμό είτε για ένα νέο μαγαζί στην πόλη.

Τα social media μάς φέρνουν κοντά σε μέρη που δεν είχαμε δει ή ακούσει ποτέ, δίνοντάς μας την ευκαιρία να γνωρίσουμε καινούργιες τοποθεσίες και να ζήσουμε νέες εμπειρίες.

Εντάξει, μερικές φορές πέφτουμε στην παγίδα και τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται στα βίντεο του Instagram. Άλλες φορές, όμως, είναι ακριβώς όπως τα περιμέναμε ή ακόμη καλύτερα.

Μάθετε στο Βovary.gr ποιος είναι ο προορισμός