 Το προϊόν που έχουμε στο νεσεσέρ και καθαρίζει τα αθλητικά παπούτσια -Χωρίς ξίδι ή σόδα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το προϊόν που έχουμε στο νεσεσέρ και καθαρίζει τα αθλητικά παπούτσια -Χωρίς ξίδι ή σόδα

Φωτογραφία Unsplash
Φωτογραφία Unsplash
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Το πλύσιμο των ρούχων είναι μια συνηθισμένη διαδικασία, όμως ο καθαρισμός των αθλητικών παπουτσιών συχνά αποδεικνύεται πιο απαιτητικός και δύσκολος.

Οι λεκέδες συχνά επιμένουν και δεν φεύγουν εύκολα, ακόμη και με γνωστές σπιτικές λύσεις όπως η μαγειρική σόδα ή το ξύδι.

Υπάρχει όμως ένα προϊόν που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό και δεν προέρχεται από τον κόσμο του καθαρισμού, αλλά από εκείνον του μακιγιάζ: το νερό micellar.

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