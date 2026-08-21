Το προϊόν που έχουμε στο νεσεσέρ και καθαρίζει τα αθλητικά παπούτσια -Χωρίς ξίδι ή σόδα - iefimerida.gr

Το πλύσιμο των ρούχων είναι μια συνηθισμένη διαδικασία, όμως ο καθαρισμός των αθλητικών παπουτσιών συχνά αποδεικνύεται πιο απαιτητικός και δύσκολος.
Οι λεκέδες συχνά επιμένουν και δεν φεύγουν εύκολα, ακόμη και με γνωστές σπιτικές λύσεις όπως η μαγειρική σόδα ή το ξύδι.
Υπάρχει όμως ένα προϊόν που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό και δεν προέρχεται από τον κόσμο του καθαρισμού, αλλά από εκείνον του μακιγιάζ: το νερό micellar.
Δείτε το προϊόν που καθαρίζει τα αθλητικά παπούτσια, στο Bovary.gr
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