Η πριγκίπισσα Σοφία με σουέτ τζάκετ από τα Massimo Dutti -Το συνδύασε με τζιν και sneakers - iefimerida.gr

Η πριγκίπισσα Σοφία της Ισπανίας έκανε μια κομψή και χαλαρή εμφάνιση, επιλέγοντας ένα από τα πιο δημοφιλή πανωφόρια της φετινής σεζόν, το καφέ σουέτ τζάκετ.

Το σουέτ έχει επιστρέψει δυναμικά στη μόδα τις τελευταίες σεζόν, κατακτώντας μια ξεχωριστή θέση στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα. Από τις τσάντες και τις μπότες μέχρι τα πανωφόρια, η απαλή υφή του και οι ζεστές, γήινες αποχρώσεις του το καθιστούν ιδανική επιλογή για τις πιο κομψές εμφανίσεις της εποχής.

Μια εμφάνιση που επιβεβαιώνει τη δημοτικότητα της τάσης έκανε πρόσφατα η Ινφάντα Σοφία της Ισπανίας, η μικρότερη κόρη του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια.

Κατά την επίσκεψη της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στο Llanes της Αστούριας, στις 24 Οκτωβρίου, η 19χρονη επέλεξε ένα καφέ σουέτ bomber από τα Massimo Dutti, δημιουργώντας ένα σύνολο που συνδύαζε την άνεση με τις τελευταίες τάσεις της μόδας.

Δείτε την εμφάνιση της πριγκίπισσας Σοφίας στο Bovary.gr.