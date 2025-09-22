Preppy style is back -Πώς να υιοθετήσεις το κολλεγιακό στιλ χωρίς λάθη - iefimerida.gr

Ένα στιλ βρίσκεται εδώ και χρόνια στην μόδα και ακούει στο όνομα preppy ή αλλιώς στο γνωστό κολλεγιακό στιλ.

Αυτή η αισθητική παραμένει πάντα παρούσα στον κόσμο της μόδας από τις αμερικανικές σειρές μέχρι και τα γήπεδα του πόλο, αλλά και από celebrities όπως η Χέιλι Μπίμπερ ή η Ριάνα. Το preppy είναι διαχρονικό, αλλά ταυτόχρονα ευέλικτο, καθώς άλλοτε παίρνει πιο αυστηρό χαρακτήρα κι άλλοτε γίνεται πιο ανάλαφρο και παιχνιδιάρικο, χωρίς όμως ποτέ να χάνει τη θέση του.

Διαβάστε στο Bovary.gr τον τρόπο που μπορείτε να υιοθετήσετε το διαχρονικό preppy στιλ χωρίς λάθη