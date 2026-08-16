Πράσινο μανικιούρ: Οι σικ αποχρώσεις που πρωταγωνιστούν στα νύχια μέχρι το φθινόπωρο - iefimerida.gr

Το πράσινο βερνίκι νυχιών είναι μια ξεχωριστή επιλογή που διχάζει, καθώς κάποιες το λατρεύουν, ενώ άλλες πιστεύουν πως δύσκολα ταιριάζει με τα looks τους.

Υπάρχει, όμως, μια εποχή που το πράσινο μπορεί να απογειώσει το manicure. Η μεταβατική περίοδος από τον Αύγουστο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, όταν το καλοκαιρινό mood συναντά σιγά-σιγά την αισθητική του φθινοπώρου. Είναι η καλύτερη στιγμή για να πειραματιστείς με την απόχρωση.

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