Το πρακτικό ράφι από το IKEA που βάζει σε τάξη την κουζίνα -Μπαίνει χωρίς τρύπες - iefimerida.gr

Ένα έξυπνο αξεσουάρ αποθήκευσης μπορεί να βοηθήσει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον χώρο της κουζίνας, κρατώντας παράλληλα τον πάγκο τακτοποιημένο.

Η σειρά SUNNERSTA από τα IKEA έρχεται να δώσει μια πρακτική λύση, καθώς προσφέρει ευέλικτες επιλογές οργάνωσης για αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά στην κουζίνα.

Το ρυθμιζόμενο ράφι με άγκιστρα μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα, χωρίς να χρειάζεται τρύπημα με τρυπάνι. Έτσι, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους θέλουν να προσθέσουν αποθηκευτικό χώρο χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις.

Δείτε το ράφι που οργανώνει την κουζίνα στο Bovary.gr