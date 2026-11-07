Πουλόβερ στους ώμους: Η στιλιστική λεπτομέρεια που ξεχώρισε στα fashion weeks και αναβαθμίζει κάθε look - iefimerida.gr

Πάντα υπάρχει ένα styling trick που ξεχωρίζει στο street style, ειδικά την περίοδο των fashion weeks. Αυτή τη φορά ήταν το πουλόβερ ριγμένο στους ώμους.

Δεν πρόκειται φυσικά για κάτι καινούργιο. Το συγκεκριμένο styling υπήρχε για χρόνια στο preppy loοκ, όμως πλέον έχει ξεφύγει από την κλασική, κολεγιακή αισθητική του και χρησιμοποιείται με περισσότερους τρόπους. Ένα πλεκτό ή ακόμη και ένα φούτερ πάνω από τους ώμους μπορεί να προσθέσει χρώμα, να δημιουργήσει μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ή απλώς να κάνει ένα πολύ απλό σύνολο να δείχνει περισσότερο «δουλεμένο». Και αυτή την εποχή έχει και πρακτικό ρόλο, αφού μπορείς να το φορέσεις κανονικά όταν πέσει η θερμοκρασία.

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