 Πουλόβερ στους ώμους: Η στιλιστική λεπτομέρεια που ξεχώρισε στα fashion weeks και αναβαθμίζει κάθε look - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Πουλόβερ στους ώμους: Η στιλιστική λεπτομέρεια που ξεχώρισε στα fashion weeks και αναβαθμίζει κάθε look

Φωτογραφία: IG @lisa.aiken
Φωτογραφία: IG @lisa.aiken
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πάντα υπάρχει ένα styling trick που ξεχωρίζει στο street style, ειδικά την περίοδο των fashion weeks. Αυτή τη φορά ήταν το πουλόβερ ριγμένο στους ώμους.

Δεν πρόκειται φυσικά για κάτι καινούργιο. Το συγκεκριμένο styling υπήρχε για χρόνια στο preppy loοκ, όμως πλέον έχει ξεφύγει από την κλασική, κολεγιακή αισθητική του και χρησιμοποιείται με περισσότερους τρόπους. Ένα πλεκτό ή ακόμη και ένα φούτερ πάνω από τους ώμους μπορεί να προσθέσει χρώμα, να δημιουργήσει μια ενδιαφέρουσα αντίθεση ή απλώς να κάνει ένα πολύ απλό σύνολο να δείχνει περισσότερο «δουλεμένο». Και αυτή την εποχή έχει και πρακτικό ρόλο, αφού μπορείς να το φορέσεις κανονικά όταν πέσει η θερμοκρασία.

Διαβάστε περισσότερα στο bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ πουλόβερ fashion week στιλ αξεσουάρ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ