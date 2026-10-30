Αυτό το πουλόβερ από τα Sézane έχει μια μικρή λεπτομέρεια που κάνει όλη τη διαφορά - iefimerida.gr

Ένα κομψό πουλόβερ από τη Sézane έρχεται να ανανεώσει τη χειμερινή γκαρνταρόμπα, συνδυάζοντας τη διαχρονική αισθητική με μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά.

Όσο η θερμοκρασία πέφτει, τα πλεκτά επιστρέφουν στο προσκήνιο και διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στις καθημερινές εμφανίσεις. Από τα κλασικά κασμιρένια πουλόβερ μέχρι τις oversized ζακέτες και τα πλεκτά με ιδιαίτερες υφές, οι επιλογές είναι πολλές και μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε προσωπικό στιλ.

Ανάμεσα στα brands που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν για τα κομψά και διαχρονικά σχέδιά τους βρίσκεται η γαλλική Sézane, η οποία έχει αποκτήσει πιστό κοινό χάρη στα ρούχα που συνδυάζουν τη χαρακτηριστική παριζιάνικη αισθητική με σύγχρονες λεπτομέρειες.

Αυτή τη φορά, την προσοχή μας τράβηξε το πουλόβερ Joseph, ένα σχέδιο που αποδεικνύει ότι ακόμη και η πιο απλή χειμερινή εμφάνιση μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερο χαρακτήρα με τη σωστή επιλογή.

Δείτε το πουλόβερ από τα Sézane στο Bovary.gr.