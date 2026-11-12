 Τα πουλόβερ αποκτούν νέα μορφή -Οι 4 τάσεις που ξεχωρίζουν και αξίζει να υιοθετήσεις
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τα πουλόβερ αποκτούν νέα μορφή -Οι 4 τάσεις που ξεχωρίζουν και αξίζει να υιοθετήσεις

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Γυναίκα με πουλόβερ
Φωτογραφία: Getty/ Ideal Image

Από τα πουλόβερ με ιδιαίτερες λαιμοκόψεις μέχρι εκείνα με ασύμμετρες γραμμές, τα πλεκτά αποκτούν φέτος νέα αισθητική και περισσότερο χαρακτήρα.

Στις συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027, οι σχεδιαστές πειραματίζονται με τις λεπτομέρειες, δίνοντας έμφαση στα ξεχωριστά κουμπώματα, τις πρωτότυπες γραμμές, τα χρώματα και τα μοτίβα.

Τα κλασικά κασμιρένια, τα λεπτά ζιβάγκο και τα oversized πουλόβερ παραμένουν διαχρονικές επιλογές, όμως φέτος τη διαφορά κάνουν οι πιο ιδιαίτερες εκδοχές τους, που ανανεώνουν ακόμη και το πιο απλό καθημερινό σύνολο.

Δείτε στο Bovary.gr τις 4 τάσεις στα πουλόβερ που θα αναβαθμίσουν το στιλ

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