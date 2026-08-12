Το μυστικό των διακοσμητών -Πού πρέπει να τοποθετείτε τον καθρέφτη για να δείχνει ο χώρος πολύ μεγαλύτερος - iefimerida.gr

Ένας καθρέφτης μπορεί να αλλάξει ριζικά την αίσθηση του χώρου. Η σωστή τοποθέτησή του προσθέτει φως, βάθος και στιλ σε κάθε δωμάτιο, κάνοντάς το να φαίνεται πιο φιλόξενο και ευρύχωρο.

﻿Σε κάθε προσπάθεια να κάνουμε το εσωτερικό του σπιτιού μας πιο φωτεινό και ευρύχωρο, ακόμη και οι πιο μικρές λεπτομέρειες παίζουν ρόλο. Εκτός από τα έπιπλα, τα χρώματα και τον φωτισμό, ένας καθρέφτης είναι ένα συχνά υποτιμημένο αξεσουάρ που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όμως, η μαγεία δεν βρίσκεται μόνο στον ίδιο τον καθρέφτη, αλλά στην τοποθέτησή του.

Οι καθρέφτες πάντα υπήρχαν στα σπίτια μας, κυρίως για τη βασική τους λειτουργία, την αντανάκλαση. Όταν όμως τοποθετούνται στρατηγικά, αποκαλύπτουν μια άλλη διάσταση.

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