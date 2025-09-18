Ποτέ δεν είναι αρκετά νωρίς για τα Χριστούγεννα -7 τάσεις που καταφθάνουν φέτος από Ιαπωνία και Κορέα - iefimerida.gr

Η μαγεία των Χριστουγέννων, που φέρνει ζεστασιά και λάμψη στα σπίτια μας, απέχει μόλις 3 μήνες, και οι νέες τάσεις από την Ιαπωνία και την Κορέα προσθέτουν ένα διαφορετικό, κομψό και οικολογικό ύφος στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Τα Χριστουγέννα δεν γιορτάζονται με τον ίδιο τρόπο παντού. Στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα η εορταστική περίοδος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα κάνουν να ξεχωρίζουν. Στην Ιαπωνία, η 25η Δεκεμβρίου δεν είναι επίσημη αργία και η γιορτή συνδέεται περισσότερο με κοινωνικές εξόδους και ραντεβού παρά με οικογενειακές συγκεντρώσεις.

