 Πόσο μας προστατεύει η ομπρέλα από τον ήλιο; Τι λένε οι επιστήμονες - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Πόσο μας προστατεύει η ομπρέλα από τον ήλιο; Τι λένε οι επιστήμονες

Φωτογραφία Pexels
Φωτογραφία Pexels
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Τις ημέρες με έντονη ζέστη, η σκιά γίνεται απαραίτητη για προστασία από τον ήλιο.

Πολλοί επιλέγουν να χρησιμοποιούν ομπρέλα, όχι μόνο στη βροχή αλλά και στις ηλιόλουστες ημέρες, για να μειώσουν την έκθεση στην ακτινοβολία. Πόσο βοηθά πραγματικά αυτή η πρακτική;

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Emory στις ΗΠΑ, μια απλή ομπρέλα βροχής μπορεί να προσφέρει σημαντική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μπλοκάρει περίπου το 77% των ακτίνων UV, ενώ οι σκουρόχρωμες, και ιδιαίτερα οι μαύρες ομπρέλες, είναι ακόμη πιο αποτελεσματικές, καθώς μπορούν να φιλτράρουν πάνω από το 90% της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Δείτε πόσο μας προστατεύει η ομπρέλα από τον ήλιο στο Bovary.gr

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