 Πώς θα κρατήσετε το μαγιό σας σαν καινούργιο για περισσότερο καιρό -Τα μυστικά των ειδικών - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Πώς θα κρατήσετε το μαγιό σας σαν καινούργιο για περισσότερο καιρό -Τα μυστικά των ειδικών

Πώς να διατηρήσετε το μαγιό σας σαν καινούργιο για πολλά καλοκαίρια
Φωτογραφία: Zara
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Το αλάτι, το χλώριο, ο ήλιος και το συχνό πλύσιμο μπορούν να φθείρουν γρήγορα ένα μαγιό, γι’ αυτό και η σωστή φροντίδα του είναι σημαντική για να διατηρήσει το χρώμα και τη φόρμα του.

Είτε πρόκειται για ένα διαχρονικό ολόσωμο είτε για ένα ακριβό μπικίνι που αποκτήσατε, το πιθανότερο είναι ότι θέλετε να το διατηρήσετε σε άριστη κατάσταση για περισσότερες από μία σεζόν. Κι όμως, οι περισσότερες δεν γνωρίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο φροντίζουμε το μαγιό μας μετά το μπάνιο παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια ζωής του.

Δείτε πώς να το φροντίσετε στο Bovary.gr.

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