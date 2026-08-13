Πώς θα φορέσετε το μαύρο τον Αύγουστο χωρίς να δείχνει χειμωνιάτικο -Οι πιο στιλάτοι τρόπο - iefimerida.gr

Το ότι διανύουμε τον Αύγουστο δεν σημαίνει πως πρέπει να αποχωριστείτε το αγαπημένο σας μαύρο χρώμα.
Υπάρχει η αντίληψη ότι το μαύρο δεν έχει θέση στο καλοκαιρινό ντύσιμο, επειδή απορροφά περισσότερη θερμότητα από τις ανοιχτές αποχρώσεις. Στην πράξη, όμως, δεν είναι το χρώμα που κάνει τη διαφορά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το φοράτε. Με τη σωστή επιλογή υφάσματος, γραμμής και λεπτομερειών, το μαύρο μπορεί να δείχνει εξίσου καλοκαιρινό και ανάλαφρο όσο ένα λευκό ή μπεζ σύνολο.
Δείτε πώς θα φορέσετε το μαύρο τον Αύγουστο στο Bovary.gr.
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