Πώς η σάουνα μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα, σύμφωνα με τους ειδικούς - iefimerida.gr

Το κάνετε έστω και 10 λεπτά σάουνα φαίνεται πως μπορεί να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Σύμφωνα με νέα μελέτη από τη Φινλανδία, η σάουνα δεν αυξάνει μόνο τους καρδιακούς παλμούς και τη θερμοκρασία του σώματος, αλλά προκαλεί και μια προσωρινή αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων που κυκλοφορούν στο αίμα. Αυτά τα κύτταρα αποτελούν βασικό μέρος της πρώτης γραμμής άμυνας του οργανισμού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 51 ενήλικες με μέση ηλικία τα 50 έτη.

