 Πώς να ντύνεστε κομψά μετά τα 50 σύμφωνα με Γαλλίδα στιλίστρια -Οι απλές αλλαγές που θα αναβαθμίσουν το στιλ σας
ΓΥΝΑΙΚΑ

Πώς να ντύνεστε κομψά μετά τα 50 σύμφωνα με Γαλλίδα στιλίστρια -Οι απλές αλλαγές που θα αναβαθμίσουν το στιλ σας

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
στιλάτη γυναίκα
Φωτογραφία: Getty/ Ideal Image

Το κομψό ντύσιμο μετά τα 50 δεν χρειάζεται να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες. Μια Γαλλίδα στιλίστρια εξηγεί γιατί η ανανέωση της γκαρνταρόμπας ξεκινά από μικρές αλλαγές και από την καλύτερη κατανόηση του προσωπικού μας στιλ.

Η μόδα δεν έχει ηλικία και το προσωπικό στιλ δεν σταματά να εξελίσσεται όσο μεγαλώνουμε. Αντίθετα, κάθε νέα δεκαετία μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε ξανά τι μας αρέσει, ποια ρούχα μάς κάνουν να αισθανόμαστε όμορφα και ποιες επιλογές ανταποκρίνονται καλύτερα στον τρόπο ζωής μας.

Μετά τα 50, πολλές γυναίκες διαπιστώνουν ότι ορισμένα κομμάτια που αποτελούσαν για χρόνια τη βάση της γκαρνταρόμπας τους δεν τις εκφράζουν πλέον με τον ίδιο τρόπο. Ένα αγαπημένο φόρεμα μπορεί ξαφνικά να μοιάζει λιγότερο ενδιαφέρον, ένα πουκάμισο να μη δείχνει όπως παλιά ή ένας συνδυασμός που κάποτε θεωρούσαν ιδανικό να μην ταιριάζει πια στην αισθητική τους.

Δείτε τις συμβουλές της Γαλλίδας στιλίστριας για άψογο στιλ μετά τα 50 στο Bovary.gr.

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