Πώς να φορέσετε τη μίντι φούστα: Τα παπούτσια που κολακεύουν κάθε σωματότυπο - iefimerida.gr

Η μίντι φούστα αποτελεί ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας.

Το μυστικό για ένα κομψό και ισορροπημένο αποτέλεσμα βρίσκεται, όμως, στην επιλογή των κατάλληλων παπουτσιών, που μπορούν να αναδείξουν τη σιλουέτα και να απογειώσουν κάθε εμφάνιση.

Ποια σχέδια ταιριάζουν καλύτερα με το συγκεκριμένο μήκος και πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τους πιο στιλάτους φθινοπωρινούς συνδυασμούς;

Δείτε στο Bovary.gr τα τέσσερα στιλ παπουτσιών που ταιριάζουν με τη μίντι φούστα και το ύψος σας﻿