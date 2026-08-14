Πώς μια μικροσκοπική κουζίνα μεταμορφώθηκε εντελώς με λιγότερα από 200 ευρώ -Δείτε το πριν και το μετά - iefimerida.gr

Σε μόλις 40 τ.μ., μια νεαρή γυναίκα κατάφερε να μετατρέψει τη μικρή κουζίνα του διαμερίσματός της σε έναν λειτουργικό και καλαίσθητο χώρο.

Για μεγάλο διάστημα, η Irene Felices ένιωθε άβολα όταν καλούσε κόσμο στο σπίτι της, καθώς το μικρό του μέγεθος και κυρίως η κουζίνα λίγων τετραγωνικών την έκαναν να πιστεύει πως ο χώρος δεν μπορούσε να δείξει την πραγματική του αξία.

Αντί όμως να προσπαθήσει να αλλάξει κάτι αδύνατο, όπως η αύξηση των τετραγωνικών, αποφάσισε να επενδύσει σε μια μικρή αλλά ουσιαστική ανανέωση.

Δείτε πώς μια μικροσκοπική κουζίνα μεταμορφώθηκε με λιγότερα από 200 ευρώ, στο Bovary.gr