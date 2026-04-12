Πώς ένα σπίτι 90 τ.μ. στο Ίλιον έγινε πιο λειτουργικό και κομψό -Η ιδέα που μεταμόρφωσε καθιστικό και κουζίνα - iefimerida.gr

Σε ένα σύγχρονο σπίτι 90 τ.μ., το interior design που υπογράφει η Κυριακή Καπασακαλίδου κατορθώνει να ισορροπεί τη ζεστασιά και τη λιτή κομψότητα.

Στο διαμέρισμα στο Ίλιον, η σύνθεση των υλικών και η καθαρότητα των γραμμών διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που αποπνέει ηρεμία και λειτουργικότητα. Ο σχεδιασμός κινείται σε σύγχρονο ύφος, όπου οι ουδέτερες αποχρώσεις κυριαρχούν και πλαισιώνονται από φυσικά στοιχεία, με το ξύλο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Παράλληλα, επιλεγμένες κατασκευές από εμφανές τσιμέντο, όπως το τζάκι και οι επιφάνειες της κουζίνας, εισάγουν έναν διακριτικό industrial τόνο, που παραμένει ισορροπημένος και φιλικός προς τον χρήστη.

