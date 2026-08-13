Πώς ένα παλιό κατάστημα μεταμορφώθηκε σε άνετο σπίτι με καταπράσινη αυλή -Σε 50 τ.μ. τα χωράει όλα - iefimerida.gr

Στην καρδιά της Λισαβόνας, στη ζωντανή γειτονιά Campo de Ourique, ένας χώρος μόλις 50 τετραγωνικών μέτρων αποδεικνύει ότι η έξυπνη αρχιτεκτονική μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απρόσμενο ακίνητο σε ένα λειτουργικό και ιδιαίτερα ευχάριστο σπίτι.

Ο αρχιτέκτονας José Guimarães, ιδρυτής του José Studio, ανέλαβε να μετατρέψει ένα πρώην εμπορικό κατάστημα στο ισόγειο ενός κτιρίου σε ιδιωτική κατοικία. Το διαμέρισμα σχεδιάστηκε αρχικά για τον ίδιο και τη οικογένειά του, ενώ σήμερα κατοικεί σε αυτό ο αδελφός του. Παρά τη νέα του χρήση, ο χώρος δεν απομονώθηκε από την πόλη. Αντίθετα, η σχέση του με τον δρόμο και τη γειτονιά αποτέλεσε ένα από τα βασικά στοιχεία της ανακαίνισης.

Πριν από τη μεταμόρφωσή του, το ακίνητο είχε χρησιμοποιηθεί από τον τοπικό δήμο και δεν διέθετε ούτε τις βασικές υποδομές μιας κατοικίας, όπως κουζίνα. Ο Guimarães περιγράφει την αρχική εικόνα ως έναν σκοτεινό, ανοργάνωτο χώρο χωρίς ιδιαίτερο χαρακτήρα, με μια πίσω αυλή επίσης σκοτεινή και σχεδόν εγκαταλελειμμένη.

Το περιορισμένο budget δεν επέτρεπε ριζικές επεμβάσεις. Έτσι, αντί να αλλάξει ολόκληρη την κάτοψη, ο αρχιτέκτονας επικεντρώθηκε στη βελτίωση της σχέσης μεταξύ των διαφορετικών χώρων. Στην πραγματικότητα, η μοναδική σημαντική κατεδάφιση ήταν εκείνη του τοίχου που χώριζε την κουζίνα από το καθιστικό.

Δείτε το σπίτι στο Bovary.gr.