Πώς να δείχνετε πάντα κομψή το καλοκαίρι, ακόμα και τις μέρες που δεν ξέρετε τι να φορέσετε - iefimerida.gr

Τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, η κομψότητα δεν χρειάζεται περίπλοκους συνδυασμούς, αλλά έξυπνες και εύκολες στιλιστικές επιλογές για να είστε περιποιημένη.

Ένας σύγχρονος τρόπος να ντύνεστε που θυμίζει κάτι από τον άτυπο «lazy girl’s guide» του καλοκαιριού, όπου η άνεση δεν έρχεται σε αντίθεση με το στιλ, αλλά γίνεται η βάση του. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και η διάθεση για περίπλοκους συνδυασμούς μειώνεται, το καλοκαίρι αποδεικνύεται τελικά η πιο «εύκολη» εποχή για να δείχνετε περιποιημένη.

Δείτε πώς να είστε περιποιημένη τις ζεστές ημέρες στο Bovary.gr.