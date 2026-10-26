Πώς θα αναγνωρίσετε τη δυσλεξία στο παιδί; Ο αναπτυξιακός παιδίατρος Δημήτριος Ζυγογιώργος αποκαλύπτει τα σημάδια - iefimerida.gr

Ένα παιδί που δυσκολεύεται στην ανάγνωση ή κάνει συχνά ορθογραφικά λάθη δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθεί αρκετά.

Η δυσλεξία είναι μία από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που απασχολούν συχνά τους γονείς, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια του Δημοτικού, όταν η ανάγνωση και η γραφή αποκτούν κεντρική θέση στην καθημερινότητα του παιδιού.

Όπως εξηγεί στο Bovary ο αναπτυξιακός παιδίατρος Δημήτριος Ζυγογιώργος, η έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά τόσο στη μαθησιακή όσο και στη συναισθηματική πορεία ενός παιδιού.

Δείτε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί με δυσλεξία, στο Bovary.gr