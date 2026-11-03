 Ξεχάστε τις λευκές πόρτες: Αυτές οι αποχρώσεις κάνουν το σπίτι να δείχνει πιο κομψό, σύμφωνα με διακοσμητές - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Ξεχάστε τις λευκές πόρτες: Αυτές οι αποχρώσεις κάνουν το σπίτι να δείχνει πιο κομψό, σύμφωνα με διακοσμητές

Οι ματ λευκές πόρτες ανήκουν στο παρελθόν: Τι επιλέγουν οι διακοσμητές για πιο ζεστή ατμόσφαιρα στο σπίτι
Εσωτερικό σπιτιού/ Φωτογραφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Για σχεδόν δέκα χρόνια το ματ λευκό βασίλευε στις εσωτερικές πόρτες, αλλά αυτόν τον χειμώνα οι διακοσμητές στρέφονται σε πιο τολμηρά χρώματα και υλικά με έντονη υφή.

Πολλοί ιδιοκτήτες συνεχίζουν από συνήθεια να βάφουν όλες τις πόρτες ματ λευκές για να φωτίσουν τον χώρο, χωρίς να έχουν καταλάβει ότι η επιλογή αυτή ανήκει ήδη στο παρελθόν. Η απόχρωση που ταυτίστηκε με τον μινιμαλισμό και τη διαύγεια παραχωρεί τη θέση της σε βαθιές αποχρώσεις και πιο απτές υφές. Η αλλαγή δεν είναι παροδική μόδα.

Δείτε τη νέα τάση για τις εσωτερικές πόρτες του σπιτιού στο Bovary.gr.

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