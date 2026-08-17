 Η Ψυχολογία αποκαλύπτει ποιοι είναι οι «σιωπηλοί» φίλοι που χάνονται -Όταν η προσπάθεια γίνεται υποχρέωση - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Ψυχολογία αποκαλύπτει ποιοι είναι οι «σιωπηλοί» φίλοι που χάνονται -Όταν η προσπάθεια γίνεται υποχρέωση

Από την σειρά Friends /Φωτογραφία: IMDB
Από την σειρά Friends /Φωτογραφία: IMDB
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πόσο δύσκολες είναι οι ανθρώπινες φιλίες και οι σχέσεις εν γένει;

Υπάρχουν φιλίες που δεν τελειώνουν με έναν μεγάλο καβγά ή μια οριστική ρήξη. Απλώς, κάποια στιγμή, η προσπάθεια παύει να είναι επιλογή και μετατρέπεται σε υποχρέωση. Η ψυχολογία εξηγεί γιατί αυτές οι σχέσεις συχνά σβήνουν αθόρυβα, χωρίς κανείς να πει ξεκάθαρα «αντίο».

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