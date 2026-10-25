Το οικονομικό πλεκτό από τα Marks & Spencer που απογειώνει κάθε φθινοπωρινό look -Κοστίζει μόλις 23 ευρώ - iefimerida.gr

Ένα κομψό και ευκολοφόρετο πλεκτό από τα Marks & Spencer είναι η ιδανική προσθήκη στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα, αφού συνδυάζεται με τα πάντα και διατίθεται σε εννέα διαφορετικά χρώματα.

Υπάρχουν κάποια κομμάτια που δεν χρειάζεται να ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις για να θεωρούνται απαραίτητα σε μια γκαρνταρόμπα. Ένα από αυτά είναι αναμφίβολα το κλασικό πλεκτό πουλόβερ, το οποίο επιστρέφει κάθε φθινόπωρο στο προσκήνιο και αποτελεί τη βάση για αμέτρητους κομψούς συνδυασμούς.

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