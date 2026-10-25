 Το οικονομικό πλεκτό από τα Marks & Spencer που απογειώνει κάθε φθινοπωρινό look -Κοστίζει μόλις 23 ευρώ - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το οικονομικό πλεκτό από τα Marks & Spencer που απογειώνει κάθε φθινοπωρινό look -Κοστίζει μόλις 23 ευρώ

Marks & Spencer: Το πλεκτό των 23 ευρώ που βγαίνει σε 9 χρώματα και ταιριάζει με όλα
Φωτογραφία: Marks & Spencer
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα κομψό και ευκολοφόρετο πλεκτό από τα Marks & Spencer είναι η ιδανική προσθήκη στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα, αφού συνδυάζεται με τα πάντα και διατίθεται σε εννέα διαφορετικά χρώματα.

Υπάρχουν κάποια κομμάτια που δεν χρειάζεται να ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις για να θεωρούνται απαραίτητα σε μια γκαρνταρόμπα. Ένα από αυτά είναι αναμφίβολα το κλασικό πλεκτό πουλόβερ, το οποίο επιστρέφει κάθε φθινόπωρο στο προσκήνιο και αποτελεί τη βάση για αμέτρητους κομψούς συνδυασμούς.

Δείτε το πλεκτό από τα Marks & Spencer στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ πλεκτό Marks & Spencer χειμώνας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ