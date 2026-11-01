5 πλεκτά από τα H&M που συνδυάζουν ζεστασιά και στιλ για τις κρύες ημέρες του χειμώνα - iefimerida.gr

Κάναμε μία έρευνα στη συλλογή των H&M και ξεχωρίσαμε πέντε πλεκτά που μπορούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές της χειμερινής σας γκαρνταρόμπας, προσφέροντας άνεση και ζεστασιά όσο ο καιρός κρυώνει.

Από τα διαχρονικά μονόχρωμα πουλόβερ μέχρι τα μοντέρνα half-zip και τα σχέδια με ξεχωριστές λεπτομέρειες, τα πλεκτά είναι από τα κομμάτια που φοριούνται εύκολα και προσαρμόζονται σε κάθε στιλ και περίσταση.

Δείτε στο Bovary.gr τα 5 πλεκτά που ξεχωρίσαμε στα H&M