 5 πλεκτά από τα H&M που συνδυάζουν ζεστασιά και στιλ για τις κρύες ημέρες του χειμώνα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

5 πλεκτά από τα H&M που συνδυάζουν ζεστασιά και στιλ για τις κρύες ημέρες του χειμώνα

Πλεκτό H&M
Φωτογραφία: H&M
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κάναμε μία έρευνα στη συλλογή των H&M και ξεχωρίσαμε πέντε πλεκτά που μπορούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές της χειμερινής σας γκαρνταρόμπας, προσφέροντας άνεση και ζεστασιά όσο ο καιρός κρυώνει.

Από τα διαχρονικά μονόχρωμα πουλόβερ μέχρι τα μοντέρνα half-zip και τα σχέδια με ξεχωριστές λεπτομέρειες, τα πλεκτά είναι από τα κομμάτια που φοριούνται εύκολα και προσαρμόζονται σε κάθε στιλ και περίσταση.

Δείτε στο Bovary.gr τα 5 πλεκτά που ξεχωρίσαμε στα H&M

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