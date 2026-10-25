Πιρς Μπρόσναν: Ο 25χρονος γιος του κάνει το ντεμπούτο του σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινία -Τι τον συμβουλεύει - iefimerida.gr

Ο Πιρς Μπρόσναν στηρίζει τον 25χρονο γιο του, Πάρις, στο κινηματογραφικό του ξεκίνημα, αλλά γνωρίζει καλά πως το ταλέντο δεν αρκεί πάντα για να κατακτήσει κανείς το Χόλιγουντ.

Ο Πάρις Μπρόσναν κάνει ένα σημαντικό βήμα στην υποκριτική, αναλαμβάνοντας τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Seniors», στο πλευρό του Τζον Ρις Ντέιβις.

Δείτε τι λέει ο Πιρς Μπρόσναν για τα πρώτα βήματα του γιου του στην υποκριτική στο Bovary.gr.