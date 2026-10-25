Πιρς Μπρόσναν: Ο 25χρονος γιος του κάνει το ντεμπούτο του σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινία -Τι τον συμβουλεύει - iefimerida.gr

Ο Πιρς Μπρόσναν στηρίζει τον 25χρονο γιο του, Πάρις, στο κινηματογραφικό του ξεκίνημα, αλλά γνωρίζει καλά πως το ταλέντο δεν αρκεί πάντα για να κατακτήσει κανείς το Χόλιγουντ.
Ο Πάρις Μπρόσναν κάνει ένα σημαντικό βήμα στην υποκριτική, αναλαμβάνοντας τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Seniors», στο πλευρό του Τζον Ρις Ντέιβις.
Δείτε τι λέει ο Πιρς Μπρόσναν για τα πρώτα βήματα του γιου του στην υποκριτική στο Bovary.gr.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο