Το πιο εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα της σεζόν μόλις έφτασε στα Zara -Με αναφορές στα '20s, πολύ κομψό - iefimerida.gr

Το φόρεμα που ξεχωρίζει αυτή τη σεζόν από τα Zara είναι μια statement επιλογή που ισορροπεί ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τη σύγχρονη θηλυκότητα.

Εμπνευσμένο από την αισθητική των 20s, το φόρεμα από τις νέες αφίξεις των Zara θυμίζει έντονα τη λάμψη και την ατμόσφαιρα του Great Gatsby era, με μια πιο μοντέρνα και «φορέσιμη» προσέγγιση που το καθιστά ιδανικό για το σήμερα.

Η γραμμή του είναι ίσια, με μια χαλαρή, ρευστή εφαρμογή που αγκαλιάζει το σώμα χωρίς να το περιορίζει. Αυτό το στοιχείο είναι που του χαρίζει μια effortless κομψότητα, ενώ παράλληλα το κάνει εξαιρετικά άνετο. Το ύφασμα πέφτει απαλά, δημιουργώντας μια αίσθηση κίνησης σε κάθε βήμα, κάτι που ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τις λεπτομέρειες στο τελείωμα. Το κάτω μέρος του φορέματος σχηματίζει διακριτικά ημικύκλια, προσθέτοντας έναν παιχνιδιάρικο αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο χαρακτήρα.

