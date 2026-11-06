Κάνει το pilates το σώμα πιο γραμμωμένο ή καίει λίπος; Τι ισχύει τελικά - iefimerida.gr

Το pilates έχει κατακτήσει τα προγράμματά μας και υπόσχεται σώμα και μυαλό σε αρμονία, όμως τι κάνει πραγματικά για τη σιλουέτα μας; Ας δούμε τι δείχνουν οι μελέτες για μυς και λίπος.

Είναι η πιο μοδάτη δραστηριότητα των τελευταίων ετών. Είτε προτιμάς τα μηχανήματα reformer σε ένα στούντιο είτε μια προπόνηση στο ματ﻿ του σαλονιού σου, οι αργές και ακριβείς κινήσεις του αφήνουν εκείνη την ευχάριστη αίσθηση ότι δούλεψες σε βάθος.

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