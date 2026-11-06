Κάνει το pilates το σώμα πιο γραμμωμένο ή καίει λίπος; Τι ισχύει τελικά - iefimerida.gr

Το pilates έχει κατακτήσει τα προγράμματά μας και υπόσχεται σώμα και μυαλό σε αρμονία, όμως τι κάνει πραγματικά για τη σιλουέτα μας; Ας δούμε τι δείχνουν οι μελέτες για μυς και λίπος.
Είναι η πιο μοδάτη δραστηριότητα των τελευταίων ετών. Είτε προτιμάς τα μηχανήματα reformer σε ένα στούντιο είτε μια προπόνηση στο ματ του σαλονιού σου, οι αργές και ακριβείς κινήσεις του αφήνουν εκείνη την ευχάριστη αίσθηση ότι δούλεψες σε βάθος.
Δείτε τι προσφέρει τελικά το pilates στο σώμα στο Bovary.gr.
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