Πηγή Δεβετζή: Η Ολυμπιονίκης ποζάρει με φλοράλ μπικίνι στα 50 της και εντυπωσιάζει - iefimerida.gr

Η Πηγή Δεβετζή καθήλωσε για ακόμα μία φορά τους ακολούθους της στα social media

Ανήρτησε μια φωτογραφία που συνδυάζει τη ξεκούραση με την αψεγάδιαστη, αθλητική της σιλουέτα. Ποζάροντας πάνω σε έναν βράχο στην άκρη της θάλασσας, η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης απέδειξε πως διατηρείται σε εκπληκτική φόρμα, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το γραμμωμένο κορμί της και το στυλ της.

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