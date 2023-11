O Πέτρος Κωστόπουλος εξηγεί τον λόγο που «κόμπλαρε» στα MadWalk 2023 -Όσα έγραψε στο Instagram [εικόνα] - iefimerida.gr

Ο Πέτρος Κωστόπουλος βρέθηκε στην ξεχωριστή βραδιά μόδας του «MadWalk 2023» που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κλειστό γήπεδο του Tae Kwon Do.

Το MadWalk 2023 by Three Cents, ο μοναδικός θεσμός που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, πραγματοποιήθηκε για 13η συνεχόμενη χρονιά, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, στο Tae Kwon Do, με super guest star τον Michele Morrone.Παρουσιάστρια του MadWalk 2023 by Three Cents ήταν η Βίκυ Καγιά η οποία παρουσίασε ξεχωριστά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και εντυπωσιακά performances από αγαπημένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πολλοί καλλιτέχνες εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί, αλλά και celebrities της ελληνικής σόουμπιζ. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος φόρεσε ένα κομψό κουστούμι με γραβάτα. Oπως σημείωσε ο ίδιος στο προφίλ του στο Instagram, κόμπλαρε όταν έφθασε στο λαμπερό event.

Διαβάστε περισσότερα για τον Πέτρο Κωστόπουλο στο Bovary.gr