Πεσμένα βλέφαρα: Η σκιά ματιών που πρέπει να αποφεύγετε για να μη δείχνετε κουρασμένες και μεγαλύτερες - iefimerida.gr

Το σωστό μακιγιάζ μπορεί να κάνει τα καστανά μάτια να δείχνουν πιο φωτεινά, μεγαλύτερα και ξεκούραστα. Αποφύγετε τις έντονες λάμψεις και τα μεταλλικά στοιχεία.

Όταν, όμως, συνδυάζονται με πεσμένα βλέφαρα, η επιλογή της σκιάς χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή. Μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις στο μακιγιάζ, οι έντονες μεταλλικές και λαμπερές σκιές, δεν είναι πάντα η πιο κολακευτική επιλογή. Αντίθετα, οι ματ υφές και οι σωστά επιλεγμένες αποχρώσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο αρμονικό αποτέλεσμα, αναδεικνύοντας το σχήμα των ματιών. Τα πεσμένα βλέφαρα είναι ένα χαρακτηριστικό που γίνεται συχνότερα εμφανές με την πάροδο του χρόνου. Η σταδιακή απώλεια ελαστικότητας και σφριγηλότητας στην περιοχή των ματιών μπορεί να κάνει το άνω βλέφαρο να καλύπτει περισσότερο την κινητή επιφάνειά του.

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