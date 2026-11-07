 Πεσμένα βλέφαρα: Η σκιά ματιών που πρέπει να αποφεύγετε για να μη δείχνετε κουρασμένες και μεγαλύτερες - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Πεσμένα βλέφαρα: Η σκιά ματιών που πρέπει να αποφεύγετε για να μη δείχνετε κουρασμένες και μεγαλύτερες

Φωτογραφία Pexels
Φωτογραφία Pexels
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το σωστό μακιγιάζ μπορεί να κάνει τα καστανά μάτια να δείχνουν πιο φωτεινά, μεγαλύτερα και ξεκούραστα. Αποφύγετε τις έντονες λάμψεις και τα μεταλλικά στοιχεία.

Όταν, όμως, συνδυάζονται με πεσμένα βλέφαρα, η επιλογή της σκιάς χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή. Μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις στο μακιγιάζ, οι έντονες μεταλλικές και λαμπερές σκιές, δεν είναι πάντα η πιο κολακευτική επιλογή. Αντίθετα, οι ματ υφές και οι σωστά επιλεγμένες αποχρώσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο αρμονικό αποτέλεσμα, αναδεικνύοντας το σχήμα των ματιών. Τα πεσμένα βλέφαρα είναι ένα χαρακτηριστικό που γίνεται συχνότερα εμφανές με την πάροδο του χρόνου. Η σταδιακή απώλεια ελαστικότητας και σφριγηλότητας στην περιοχή των ματιών μπορεί να κάνει το άνω βλέφαρο να καλύπτει περισσότερο την κινητή επιφάνειά του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ σκιά ματιών βλέφαρα μακιγιάζ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ