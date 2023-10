Απίθανο περιστατικό στην Εβδομάδα Μόδας: Mοντέλο ντυμένο «γουνόμπαλα» πήγε να πέσει στο κοινό - iefimerida.gr

Ένα μοντέλο ντυμένο με γιγαντιαία γούνινη στολή «χάθηκε» σε ένα σόου της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι και έγινε viral, πέφτοντας πάνω σε καλεσμένους που κάθονταν στην πρώτη σειρά ενώ σχεδόν συγκρούστηκε με τo Sam Smith που έδινε live.

Η διασκεδαστική αλλά και χαοτική σκηνή συνέβη κατά τη διάρκεια της επίδειξης Ready To Wear Spring 2024 του Κρίστιαν Κάουαν, που φιλοξενήθηκε στον Αμερικανικό Καθεδρικό Ναό στο Παρίσι την Πέμπτη. Η τελευταία συλλογή του Cowan περιείχε αρκετές… χνουδωτές εμφανίσεις, αλλά καμία δεν ήταν τόσο δραματική όσο η γιγαντιαία γούνινη μπάλα.

Βιντεοσκοπημένο υλικό από το σόου που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου δείχνει μοντέλο εντελώς αποπροσανατολισμένο μέσα στη στολή του, να χάνεται στην πασαρέλα, ενώ το Smith ερμήνευε μια διασκευή του "You Spin Me Round (Like a Record)" σε μια περιστρεφόμενη σκηνή.

