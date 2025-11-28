Πέντε μπουφάν από τα Mango και τα Η&Μ που προστατεύουν με στιλ από το κρύο -Must-have για τον χειμώνα - iefimerida.gr

Μέσα από πέντε πρακτικά και must-have μπουφάν από τα Mango και τα H&M μπορείτε να υποδεχτείτε τα πρώτα κρύα του χειμώνα με σιγουριά και στιλ

Τα μπουφάν τα τελευταία χρόνια δεν είναι πλέον μόνο πρακτικά ρούχα για το κρύο, αλλά έχουν γίνει σημαντικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας που ξεχωρίζουν. Παλιότερα συχνά θεωρούνταν βαριά και αδιάφορα, όμως οι νέες συλλογές των H&M και Mango δείχνουν ότι ένα ζεστό μπουφάν μπορεί να είναι ταυτόχρονα κομψό, μοντέρνο και στιλάτο. Φέτος, τα δύο brands προσφέρουν επιλογές για κάθε περίσταση, από ελαφριά καθημερινά μπουφάν μέχρι oversized μοντέλα σε εντυπωσιακά χρώματα.

Δείτε στο Bovary.gr τα πέντε must-have μπουφάν για τα πρώτα κρύα μέσα από τις νέες συλλογές των H&M και Mango