Από την Πενέλοπε Κρουζ ως τη βασίλισσα Λετίθια: 3 μυστικά ομορφιάς από τις γυναίκες της Μαδρίτης για λαμπερή επιδερμίδα - iefimerida.gr

Η Μαδρίτη ξέρει πώς να μαγνητίζει τα βλέμματα. Ζωντάνια, αυθορμητισμός και ένταση συνδυάζονται για να κάνουν κάθε γυναίκα να φαίνεται πρωταγωνίστρια.

Από την Πενέλοπε Κρουζ μέχρι τη βασίλισσα Λετίθια, οι γυναίκες της πόλης εκφράζουν με τον δικό τους τρόπο αυτόν τον χαρακτηριστικά ισπανικό τρόπο να είσαι κομψή, δυναμική και αληθινή.

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