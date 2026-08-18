 Από την Πενέλοπε Κρουζ ως τη βασίλισσα Λετίθια: 3 μυστικά ομορφιάς από τις γυναίκες της Μαδρίτης για λαμπερή επιδερμίδα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Από την Πενέλοπε Κρουζ ως τη βασίλισσα Λετίθια: 3 μυστικά ομορφιάς από τις γυναίκες της Μαδρίτης για λαμπερή επιδερμίδα

Από την Πενέλοπε Κρουζ στην Ταμάρα Φάλκο: Τρία μυστικά ομορφιάς για να αποκτήσεις τη λάμψη των γυναικών της Μαδρίτης
Πενέλοπε Κρουζ/Φωτογραφία: Getty/ideal images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Μαδρίτη ξέρει πώς να μαγνητίζει τα βλέμματα. Ζωντάνια, αυθορμητισμός και ένταση συνδυάζονται για να κάνουν κάθε γυναίκα να φαίνεται πρωταγωνίστρια.

Από την Πενέλοπε Κρουζ μέχρι τη βασίλισσα Λετίθια, οι γυναίκες της πόλης εκφράζουν με τον δικό τους τρόπο αυτόν τον χαρακτηριστικά ισπανικό τρόπο να είσαι κομψή, δυναμική και αληθινή.

Δείτε τα μυστικά ομορφιάς των διάσημων Ισπανίδων σταρ στο Bovary.gr.

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