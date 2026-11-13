Πέγκυ Ζήνα: Η total black εμφάνιση με λαμπερό κοστούμι είναι έμπνευση για τις γιορτές [εικόνα]

Η Πέγκυ Ζήνα έδωσε το «παρών» στην επίδειξη μόδας του Πάρη Βαλταδώρου, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό μαύρο κοστούμι με μεταλλιζέ φινίρισμα, που συνδύαζε τη διαχρονική κομψότητα με τη σύγχρονη αισθητική.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν και η Πέγκυ Ζήνα, η οποία επέλεξε ένα total black look, αποδεικνύοντας ότι ένα κοστούμι μπορεί να αποτελέσει εξίσου εντυπωσιακή επιλογή με ένα βραδινό φόρεμα.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια φόρεσε ένα μαύρο κοστούμι με διακριτική μεταλλική λάμψη, η οποία αντανακλούσε το φως και έδινε ιδιαίτερο χαρακτήρα στο σύνολο. Το σακάκι διέθετε τονισμένους ώμους, μακριά μανίκια και μεσάτη γραμμή, ενώ οι σούρες στο ύψος της μέσης δημιουργούσαν ένα κομψό, θηλυκό αποτέλεσμα.

Το συνδύασε με ασορτί παντελόνι σε μακριά γραμμή, το οποίο άνοιγε ελαφρώς προς το τελείωμα, χαρίζοντας μια αίσθηση επιμήκυνσης στη σιλουέτα. Κάτω από το σακάκι επέλεξε ένα μαύρο τοπ, διατηρώντας τη μονοχρωμία της εμφάνισης, ενώ ένα ιδιαίτερο κολιέ με μαύρες λεπτομέρειες πρόσθεσε την απαραίτητη πινελιά λάμψης.

Δείτε την εμφάνιση της Πέγκυς Ζήνα στο Bovary.gr.