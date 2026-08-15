Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος στα 64 του εντυπωσιάζει με το γυμνασμένο του σώμα -Η φωτό με μαγιό στο Instagram - iefimerida.gr

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από το καλοκαιρινό του μπάνιο στη θάλασσα, ποζάροντας με το μαγιό του.

Συγκεκριμένα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το μπάνιο του στη θάλασσα, ποζάροντας χαλαρός και ευδιάθετος. Στα στιγμιότυπα, ο 64χρονος ηθοποιός εμφανίζεται με μαγιό, ενώ εντυπωσιάζει με το καλογυμνασμένο σώμα του και τους κοιλιακούς του.

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές παραγωγές της ελληνικής τηλεόρασης των δεκαετιών του ’80 και του ’90, φαίνεται πως απολαμβάνει το καλοκαίρι και τις στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Δείτε τον Παύλο Ευαγγελόπουλο με μαγιό στο Bovary.gr