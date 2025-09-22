 Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη: Η στιγμή της πρόποσης στον γάμο τους - iefimerida.gr
Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη: Η στιγμή της πρόποσης στον γάμο τους

Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη
Στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη παντρεύτηκαν το Σάββατο ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη, παρουσία συγγενών και φίλων.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα καλαίσθητο σκηνικό, με αψίδα από κόκκινα λουλούδια και ευκαλύπτους να υποδέχεται τους καλεσμένους. Η νύφη, κόρη της εκδότριας και συγγραφέως Αναστασίας Παπαδημητρίου, επέλεξε νυφικό του Χρήστου Κωσταρέλου με ανοιχτή πλάτη, διακριτικό σκίσιμο και μακρύ πέπλο, σε γραμμή που συνδύαζε κομψότητα και φινέτσα.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης jr. και στενή φίλη του γαμπρού. Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση για περίπου 250 προσκεκλημένους, με την πρώτη πρόποση να δίνεται σε εορταστικό κλίμα και το συγκρότημα «48 Ώρες» να αναλαμβάνει τη μουσική διασκέδαση.

