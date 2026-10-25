Πάρις Χίλτον: Μεταμορφώθηκε σε Μπρίτνεϊ Σπίαρς και αναβίωσε την πιο θρυλική στιγμή των '00s - iefimerida.gr

Η Πάρις Χίλτον μπαίνει πρόωρα σε αποκριάτικη διάθεση και αποτίει φόρο τιμής στη φίλη της, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αναδημιουργώντας μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις στην ιστορία της ποπ μουσικής.

Η κληρονόμος και επιχειρηματίας επέλεξε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου μια εντυπωσιακή μεταμφίεση εμπνευσμένη από την εποχή του «Slave 4 U», με την οποία η Σπίαρς είχε αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Δείτε την εμφάνιση της Πάρις Χίλτον στο Bovary.gr.