Πάρις Χίλτον: Μεταμορφώθηκε σε Μπρίτνεϊ Σπίαρς και αναβίωσε την πιο θρυλική στιγμή των '00s - iefimerida.gr

Η Πάρις Χίλτον μπαίνει πρόωρα σε αποκριάτικη διάθεση και αποτίει φόρο τιμής στη φίλη της, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αναδημιουργώντας μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις στην ιστορία της ποπ μουσικής.
Η κληρονόμος και επιχειρηματίας επέλεξε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου μια εντυπωσιακή μεταμφίεση εμπνευσμένη από την εποχή του «Slave 4 U», με την οποία η Σπίαρς είχε αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Δείτε την εμφάνιση της Πάρις Χίλτον στο Bovary.gr.
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