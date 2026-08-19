Η Πάρις Χίλτον στην Ελλάδα με την αδελφή της -Το νησί που επέλεξαν για τις διακοπές τους [εικόνες] - iefimerida.gr

H Πάρις Χίλτον επέλεξε τη Σαντορίνη για τις καλοκαιρινές της διακοπές, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Η «χρυσή κληρονόμος» απόλαυσε μερικές ημέρες στο κυκλαδίτικο νησί, με βόλτες στη θάλασσα, στιγμές χαλάρωσης και φυσικά το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης.

Η αδερφή της, Νίκι Χίλτον, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις οικογενειακές τους διακοπές στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας στους followers της μια γεύση από την ελληνική απόδρασή τους.

Δείτε τις φωτογραφίες από την Σαντορίνη στο Bovary.gr