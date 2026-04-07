Πάρη Λεβέντη: Από Μις Ευρώπη σε μια ζωή μακριά από τα φώτα -Ποια ήταν η ηθοποιός που πέθανε στα 89 - iefimerida.gr

Η ηθοποιός και μις Ευρώπη Πάρη Λεβέντη πέθανε στα 89 της χρόνια, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας στα social media.

Με ανάρτησή του στο Instagram εξήγησε ότι ενημερώθηκε πως η πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία ζούσε στην Αγγλία με άλλο όνομα, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο σε ηλικία 89 ετών.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε σχετικά: «Μετά από προσπάθεια και διασταυρώσεις πολλών ημερών ήρθε το θλιβερό νέο. Η παλιά πρωταγωνίστρια και σταρ των καλλιστείων Πάρη Λεβέντη, που συχνά μίλαγα μαζί της στο fb και ζούσε με άλλο όνομα στην Αγγλία, έφυγε από κοντά μας τον Νοέμβριο. Γλυκιά μου κυρία καλό ταξίδι».

Διαβάστε ποια ήταν η Πάρη Λεβέντη η οποία υπήρξε και μις Ευρώπη στο Bovary.gr