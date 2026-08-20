Το παρεό αλλιώς: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μας δείχνει τον πιο κομψό τρόπο να το φορέσουμε - iefimerida.gr

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε το παρεό πρωταγωνιστή του καλοκαιρινού της look, φορεμένο με τον πιο κομψό τρόπο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό στιλ, που ισορροπεί ανάμεσα στη θηλυκότητα, την ανεπιτήδευτη κομψότητα και τις τάσεις της εποχής. Επιλέγει συχνά ανάλαφρα κομμάτια, φωτεινά χρώματα, ιδιαίτερα prints και σύνολα που αναδεικνύουν τη σιλουέτα χωρίς να δείχνουν υπερβολικά επιτηδευμένα.

Δείτε την εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο Bovary.gr.