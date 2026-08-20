 Στην παραλία με στιλ ως το τελευταίο μπάνιο: Το mix luxury και οικονομικών κομματιών που απογειώνει κάθε look - iefimerida.gr
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Στην παραλία με στιλ ως το τελευταίο μπάνιο: Το mix luxury και οικονομικών κομματιών που απογειώνει κάθε look

Chic στην παραλία μέχρι το τελευταίο μπάνιο: Το mix ανάμεσα σε luxury και οικονομικά κομμάτια που λειτουργεί πάντα
Chic στην παραλία/ Φωτογραφία: Zara
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Από τις πρώτες βουτιές μέχρι το τελευταίο μπάνιο του καλοκαιριού, αυτά είναι τα beachwear looks που θα μας βγάλουν ασπροπρόσωπες στην παραλία.

Κάθε χρόνο συμβαίνει το ίδιο. Μέχρι να αποκτήσει η επιδερμίδα εκείνο το φυσικό sunkissed χρώμα που κάνει τα καλοκαιρινά looks να δείχνουν πιο φωτεινά, αναρωτιόμαστε ποια χρώματα μάς κολακεύουν, ποιο μαγιό δείχνει πιο chic και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα προσεγμένο beach look χωρίς υπερβολές.

Δείτε τις επιλογές για την παραλία στο Bovary.gr.

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