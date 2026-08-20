Στην παραλία με στιλ ως το τελευταίο μπάνιο: Το mix luxury και οικονομικών κομματιών που απογειώνει κάθε look - iefimerida.gr

Από τις πρώτες βουτιές μέχρι το τελευταίο μπάνιο του καλοκαιριού, αυτά είναι τα beachwear looks που θα μας βγάλουν ασπροπρόσωπες στην παραλία.

Κάθε χρόνο συμβαίνει το ίδιο. Μέχρι να αποκτήσει η επιδερμίδα εκείνο το φυσικό sunkissed χρώμα που κάνει τα καλοκαιρινά looks να δείχνουν πιο φωτεινά, αναρωτιόμαστε ποια χρώματα μάς κολακεύουν, ποιο μαγιό δείχνει πιο chic και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα προσεγμένο beach look χωρίς υπερβολές.

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