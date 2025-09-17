 Το παράδοξο των Ιταλίδων: Πώς διατηρούν τα κιλά τους χωρίς να στερούνται ζυμαρικά και πίτσα, ακόμη και μετά τα 45 - iefimerida.gr
Το παράδοξο των Ιταλίδων: Πώς διατηρούν τα κιλά τους χωρίς να στερούνται ζυμαρικά και πίτσα, ακόμη και μετά τα 45

Γυναίκα τρώει μακαρονάδα στην Ιταλία
Φωτογραφία/Instagram @magui_corceiro
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το γεγονός ότι στην Ιταλία τρώνε πίτσα και ζυμαρικά χωρίς να επηρεάζεται το βάρος τους πυροδοτεί πολλές απορίες για τις οποίες βέβαια υπάρχουν λογικές εξηγήσεις.

Στην Ιταλία, την γενέτειρα της πίτσας και των ζυμαρικών, έχουν καταφέρει να συνδυάσουν άψογα την κατανάλωση των συγκεκριμένων πιάτων με την τέλεια σιλουέτα.

Ακούγεται πράγματι παράδοξο το γεγονός ότι στην γειτονική μας χώρα μπορούν και τρώνε χωρίς τύψεις πίτσα και ζυμαρικά, χωρίς να ξεφεύγουν από το βάρος τους. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά μυστικά που κρύβονται από αυτά τα περίεργα δεδομένα.

